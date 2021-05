Papa Francesco: 'E' bello rivedere i fedeli faccia a faccia' (Di mercoledì 12 maggio 2021) Per Papa Francesco prima udienza generale in presenza con una partecipazione di fedeli da quando è iniziata la pandemia. 'Sono contento di riprendere l'incontro faccia a faccia, non è bello parlare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 12 maggio 2021) Perprima udienza generale in presenza con una partecipazione dida quando è iniziata la pandemia. 'Sono contento di riprendere l'incontro, non èparlare ...

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco Il Papa: "Pregare non è una passeggiata" Torna alle udienze in presenza, papa Francesco. Incontrando i fedeli nel cortile di San Damaso ringrazia il 'coraggio di monsignor Sapienza' che ha insistito perché il Pontefice svolgesse di nuovo le sue catechesi davanti alla gente.

Il papa torna tra la gente: "Bello stare faccia a faccia" "Sono contento di riprendere quest'incontro faccia a faccia, perché vi dico una cosa non è bello parlare davanti al niente, a una camera, non è bello". Così papa Francesco si è rivolto ai fedeli all'inizio dell'udienza generale, che oggi ha ripreso a tenere all'aperto nel Cortile di San Damaso e con la partecipazione de i pellegrini, anziché nel chiuso ...

Il Papa: «Pregare non è una passeggiata» «Non si tratta solo di gioia, ma anche di fatica, come tutta la vita cristiana», dice il Pontefice tornando alle udienze in presenza. «Dobbiamo però mantenere lo sguardo a Dio perché lui, anche quando ...

