Nuoto | Europei 2021 | programma | orari | tv Il calendario completo delle gare in corsia

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Dal 17 al 23 maggiola Duna Arena di Budapest (Ungheria) sarà teatro di grandi sfide in vasca per glidiin. La competizione, che avrebbe dovuto svolgersi l’anno passato e fu poi posticipata per la pandemia Covid-19, si proporrà quest’anno come prova generale per le compagini continentali in vistaOlimpiadi di Tokyo, vero obiettivo per tutti nell’annata. La formazione azzurra, da questo punto di vista, è molto attesa. Nelle ultime due apparizioni al livello internazionale in vasca lunga, infatti, la selezione guidata dal DT Cesare Butini ha sciorinato prestazioni di altissimo profilo. Se si guarda all’ultima edizione, quella del Tollcross International Swimming Centre a Glasgow (Gran Bretagna), i ragazzi del Bel Paese seppero mettere insieme 6 ori, 5 argenti e 11 bronzi, ...