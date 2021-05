Nel Pacifico la piccola Nauru vaccina tutta la popolazione

Advertising

Nauru, una minuscola isola del, detiene il record mondiale di vaccinazioni contro il Covid - 19 con l'intera popolazione ...giro di un mese, 7.392 persone hanno ricevuto una prima dose, ...Finalmente, dopo molti anni, la Francia intende riconoscere le propria responsabilità sull'impatto ambientale dei test nucleari in Polinesia francese,sud del, avvenuti tra il 1966 e il 1996. Il 2 luglio 1966 sull'atollo di Mururoa venne sganciata la bomba Aldebaran. L'isola, usata solo per la coltivazione delle noci di cocco, era stata ...Mentre sono in corso le prove suppletive, supera la prova scritta di febbraio la metà dei partecipanti (7.413 su 15.779 delle domande pervenute a fronte delle complessive 66.115), ma uno su cinque com ...Nauru, una minuscola isola del Pacifico, detiene il record mondiale di vaccinazioni contro il Covid-19 con l'intera popolazione adulta che ha ricevuto una prima dose. (ANSA) ...