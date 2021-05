Napoli, follia in ospedale: calcio in pieno petto al medico e infermiera aggredita (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ennesimo episodio di violenza ai danni di un operatorio sanitario, il 23esimo da inizio 2021 secondo l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, che racconta l’aggressione accaduta ieri a Ponticelli. Il tutto è successo intorno alle 21, quando il 118 è stato allertato per un paziente autolesionista. Siccome il soggetto era già conosciuto, gli operatori sanitari sono stati accompagnati anche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ennesimo episodio di violenza ai danni di un operatorio sanitario, il 23esimo da inizio 2021 secondo l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, che racconta l’aggressione accaduta ieri a Ponticelli. Il tutto è successo intorno alle 21, quando il 118 è stato allertato per un paziente autolesionista. Siccome il soggetto era già conosciuto, gli operatori sanitari sono stati accompagnati anche L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

