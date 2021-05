Name That Tune – Indovina la canzone | gli ospiti vip della finale del programma di Enrico Papi

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Arriva la puntatadi questa stagione perla. L’appuntamento conclusivo con il game show musicale di Tv8 va infatti in onda oggi mercoledì 12 maggio 2021 alle ore 21:30. Come sempre alla conduzione ci saràpronto a fare da padrone di casa con gliVip di puntata.la: laÈ tutto pronto per la finalissima delcondotto dastasera in onda su Tv8. Come spesso succede il, tramite video e foto sul profilo social ufficiale di Tv8, ha ...