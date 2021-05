Mentre si prepara per Sandokan, Can Yaman sarà Mr Wrong su Canale 5 (Di mercoledì 12 maggio 2021) A giugno su Canale 5 andrà in onda “Mr Wrong”, una nuova serie tv turca con protagonista Can Yaman in una veste particolare In attesa di vederlo vestire i panni di Sandokan, Can Yaman sarà su Canale 5 con un altro progetto in cui è protagonista ossia “Mr Wrong”. Dopo il grande successo ottenuto con DayDreamer, Canale 5 ha pensato bene di mandare in onda un’altra serie tv turca con al centro della narrazione proprio Can Yaman. La serie, già trasmessa su Fox dal 26 giugno al 2 ottobre 2020, andrà in onda dal 14 giugno sia in prima serata sia nella fascia pomeridiana. I suoi 14 episodi vedranno l’attore turco in un ruolo inedito da quelli finora interpretati. Qual è la trama? Can Yaman e Ozge Gurel, già ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) A giugno su5 andrà in onda “Mr”, una nuova serie tv turca con protagonista Canin una veste particolare In attesa di vederlo vestire i panni di, Cansu5 con un altro progetto in cui è protagonista ossia “Mr”. Dopo il grande successo ottenuto con DayDreamer,5 ha pensato bene di mandare in onda un’altra serie tv turca con al centro della narrazione proprio Can. La serie, già trasmessa su Fox dal 26 giugno al 2 ottobre 2020, andrà in onda dal 14 giugno sia in prima serata sia nella fascia pomeridiana. I suoi 14 episodi vedranno l’attore turco in un ruolo inedito da quelli finora interpretati. Qual è la trama? Cane Ozge Gurel, già ...

