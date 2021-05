Mediaset e Banco Santander insieme per prendersi la francese M6 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Santander si schiera con Mediaset nella gara per la tv francese M6 MF – Milano Finanza, pagina 11, di Andrea Montanari. L’unione fa la forza. Mediaset, dopo aver chiuso la querelle con Vivendi, vuole giocarsi il tutto per tutto per provare a conquistare il 48% del network francese M6, messo sul mercato dalla tedesca Bertelsmann, attraverso la controllata Rtl. Così a partecipare al deal ci sarebbe anche la controllata Mediaset Espana, da sempre polmone importante per il Biscione: nel primo trimestre, nonostante ricavi e margini in calo, la società gestita da Paolo Vasile ha prodotto un free cash flow di 84,6 milioni ed è tornata a una pfn positiva, 95,6 milioni. La consociata iberica era già entrata in scena nell’operazione sul capitale della tedesca ProsiebenSat.1. Secondo quanto ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 12 maggio 2021)si schiera connella gara per la tvM6 MF – Milano Finanza, pagina 11, di Andrea Montanari. L’unione fa la forza., dopo aver chiuso la querelle con Vivendi, vuole giocarsi il tutto per tutto per provare a conquistare il 48% del networkM6, messo sul mercato dalla tedesca Bertelsmann, attraverso la controllata Rtl. Così a partecipare al deal ci sarebbe anche la controllataEspana, da sempre polmone importante per il Biscione: nel primo trimestre, nonostante ricavi e margini in calo, la società gestita da Paolo Vasile ha prodotto un free cash flow di 84,6 milioni ed è tornata a una pfn positiva, 95,6 milioni. La consociata iberica era già entrata in scena nell’operazione sul capitale della tedesca ProsiebenSat.1. Secondo quanto ...

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset Banco Borsa: Europa positiva dopo Wall Street, Milano +0,2% Tiene banco anche il tema delle materie prime mentre si è in attesa dei dati sull'inflazione negli ... A Piazza Affari corrono Tenaris (+2,8%), Mediaset (+2,4%), dopo i conti, e PRysmian (+2,4%). In ...

Borsa: Milano sulla parità ( - 0,02%), sofferenti le banche In rosso Banco Bpm ( - 0,2%), Unicredit ( - 0,6%) che ha annunciato l'attesa riorganizzazione ... Piatte Eni e Snam coi conti, mentre è in rialzo Mediaset (+0,8%). In ribasso tra i farmaceutici Diasorin ...

Mediaset e Banco Santander insieme per prendersi la francese M6

