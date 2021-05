Meda | picchia la nipote per estorcerle denaro | i carabinieri lo arrestano e scoprono innumerevoli altri episodi

Advertising

discoradioIT : Picchia sorella e nipote per avere del denaro, arrestato un uomo a #Meda - #Lombardia - -

Ultime Notizie dalla rete : Meda picchia

Prima le parole, aggressive. Poi le botte con schiaffi e pugni in faccia per avere del denaro. Un uomo di 56 anni è stato arrestato domenica pomeriggio a, in Brianza, dai carabinieri della compagnia di Seregno. A essere aggredita verbalmente e picchiata è stata la nipote 29enne che si è ritrovata lo zio alla porta della sua abitazione. Botte alla ...Prima le parole, aggressive. Poi le botte con schiaffi e pugni in faccia per avere del denaro. Un uomo di 56 anni è stato arrestato domenica pomeriggio a, in Brianza, dai carabinieri della compagnia di Seregno. A essere aggredita verbalmente e picchiata è stata la nipote 29enne che si è ritrovata lo zio alla porta della sua abitazione. Botte alla ...Ha picchiato la nipote per estorcerle denaro e quello che hanno scoperto i Carabinieri è che il 56enne che hanno arrestato aveva compiuto innumerevoli altri episodi simili. L’ultimo si è consumato dom ...Domenica scorsa, attorno alle 15:30 in Meda, un 56enne, italiano, con precedenti di polizia in materia di stupefacenti e reati contro la persona, si è presentato a casa della nipote 29enne pretendend ...