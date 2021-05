Mario Draghi non percepisce compensi come premier (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mario Draghi fa il premier gratis Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, non percepisce compensi come premier. Lo si apprende dai dati sull’Amministrazione trasparente, pubblicati sul sito del Governo. Il 5 maggio scorso Draghi ha firmato la sua dichiarazione pubblica con cui spiega di “non percepire alcun compenso di qualsiasi natura connesso alla assunzione della carica”. Per lo stesso incarico, Giuseppe Conte percepiva 80mila euro netti per uno stipendio mensile di 6.700 euro. La dichiarazione dei redditi di Mario Draghi per il 2019 registra un reddito lordo annuo di 583.470 euro. L’ex governatore della Banca d’Italia ed ex numero uno della Bce è proprietario e comproprietario ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 maggio 2021)fa ilgratis Il Presidente del Consiglio,, non. Lo si apprende dai dati sull’Amministrazione trasparente, pubblicati sul sito del Governo. Il 5 maggio scorsoha firmato la sua dichiarazione pubblica con cui spiega di “non percepire alcun compenso di qualsiasi natura connesso alla assunzione della carica”. Per lo stesso incarico, Giuseppe Conte percepiva 80mila euro netti per uno stipendio mensile di 6.700 euro. La dichiarazione dei redditi diper il 2019 registra un reddito lordo annuo di 583.470 euro. L’ex governatore della Banca d’Italia ed ex numero uno della Bce è proprietario e comproprietario ...

