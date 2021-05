LIVE Giro d’Italia 2021, Modena-Cattolica in DIRETTA: Tagliani e Marengo in fuga (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 13.35 La tappa misura 177 chilometri. 13.32 I fuggitivi hanno un minuto di vantaggio sul gruppo. 13.29 Il gruppo lascia spazio ai due attaccanti e, dunque, sembra che la fuga di giornata si stia gia formando. 13.27 Filippo Tagliani (Androni) e Umberto Marengo (Bardini) sono andati all’attacco. 13.25 Inizia la tappa e ci sono già i primi scatti. 13.21 Occhi puntati anche su Peter Sagan oggi. 13.18 Sulla gara, al momento, splende il sole. 13.15 Il gruppo sfila tra le strade di Modena. 13.11 Inizia la frazione, ma la partenza effettiva avverrà tra dieci minuti. 13.09 Alessandro De Marchi, oggi, non dovrebbe avere problemi a difendere la maglia rosa. 13.05 L’odierna ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE DEL13.35 La tappa misura 177 chilometri. 13.32 I fuggitivi hanno un minuto di vantaggio sul gruppo. 13.29 Il gruppo lascia spazio ai due attaccanti e, dunque, sembra che ladi giornata si stia gia formando. 13.27 Filippo(Androni) e Umberto(Bardini) sono andati all’attacco. 13.25 Inizia la tappa e ci sono già i primi scatti. 13.21 Occhi puntati anche su Peter Sagan oggi. 13.18 Sulla gara, al momento, splende il sole. 13.15 Il gruppo sfila tra le strade di. 13.11 Inizia la frazione, ma la partenza effettiva avverrà tra dieci minuti. 13.09 Alessandro De Marchi, oggi, non dovrebbe avere problemi a difendere la maglia rosa. 13.05 L’odierna ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 3? ?? Piancanelli - km 122 ????????????????????????????????????????@gougeardA, @PellaudSimon, A… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 3? ?? Ricca - km 158 ????????????????????????? @PellaudSimon, ??@vincenalban, @ZOCC2,… - giroditalia : ???? Stage 5 of the 2021 Giro d'Italia is underway! Follow the race live: - Cyclopaat : RT @giroditalia: ???? Stage 5 of the 2021 Giro d'Italia is underway! Follow the race live: - nicocorradini74 : RT @giroditalia: ???? Stage 5 of the 2021 Giro d'Italia is underway! Follow the race live: -