L’Isola dei Famosi Paul Gascoigne non sarà più in studio: ecco cosa è successo (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’Isola dei Famosi prosegue senza sosta. Il reality, condotto per la prima volta da Ilary Blasi, ha assistito a diversi concorrenti, costretti a ritirarsi nel corso della competizione. A causa di infortuni, infatti, hanno dovuto abbandonare la gara, tra gli altri, Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Paul Gascoigne. In particolare, quest’ultimo è tornato al centro … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 12 maggio 2021)deiprosegue senza sosta. Il reality, condotto per la prima volta da Ilary Blasi, ha assistito a diversi concorrenti, costretti a ritirarsi nel corso della competizione. A causa di infortuni, infatti, hanno dovuto abbandonare la gara, tra gli altri, Elisa Isoardi, Brando Giorgi e. In particolare, quest’ultimo è tornato al centro … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

lanuovasardegna : Tramonto all’isola Foradada, Alghero. Questa foto è di Chiara Sechi @chiarettass__ Mostrate la bellezza dei vostr… - trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi - GuidaTVPlus : 12-05-2021 20:30 #MediasetExtra L'Isola dei Famosi - Extended Edition - PrimaTv #Realityshow #Intrattenimento #StaseraInTV - Veronic55389256 : RT @Giusepp92635258: Spero che l’isola lo mandi in onda così quei pizzettari dei naufraghi possono prendere appunti #aperitivoconTommy ht… -