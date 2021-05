L’innovazione digitale deve essere la colonna portante dei musei (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tra le 130 pagine del saggio Le memorie del futuro. musei e ricerca, appena uscito per Einaudi, emerge tra i tanti un dato molto interessante: risulta fittizia, o quantomeno artificiale, quella divisione tra cultura conservativa del passato e attualità avanguardista e oltre. Il museo, ma vorrei dire l’arte tutta, è sempre contemporanea nel momento in cui è il nostro sguardo, di donne e uomini del 2021 che stanno attraversando una fase tanto delicata quanto inedita, a posarsi su un oggetto, reperto, manufatto che continua a svolgere un ruolo di testimonianza e di memoria ma non esaurisce lì il suo compito perché in verità innesca un cortocircuito molto più profondo e complesso. Lo hanno scritto Evelina Christillin e Christian Greco, presidente e direttore del Museo Egizio di Torino, che lavorano insieme dal 2014. Aldilà dell’ampliamento dello spazio espositivo, del ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tra le 130 pagine del saggio Le memorie del futuro.e ricerca, appena uscito per Einaudi, emerge tra i tanti un dato molto interessante: risulta fittizia, o quantomeno artificiale, quella divisione tra cultura conservativa del passato e attualità avanguardista e oltre. Il museo, ma vorrei dire l’arte tutta, è sempre contemporanea nel momento in cui è il nostro sguardo, di donne e uomini del 2021 che stanno attraversando una fase tanto delicata quanto inedita, a posarsi su un oggetto, reperto, manufatto che continua a svolgere un ruolo di testimonianza e di memoria ma non esaurisce lì il suo compito perché in verità innesca un cortocircuito molto più profondo e complesso. Lo hanno scritto Evelina Christillin e Christian Greco, presidente e direttore del Museo Egizio di Torino, che lavorano insieme dal 2014. Aldilà dell’ampliamento dello spazio espositivo, del ...

Advertising

chetempochefa : 'Il tema vero è la competenza.' Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale @vitt61 a… - GiorgioPStream : Serve una Sanità 'interoperabile': come l'innovazione supporta il cambiamento | Agenda Digitale - MPanarari : RT @PollariDaniele: #Panarari “Servono aperture a nuove professionalità che siano a proprio agio con l'innovazione digitale per realizzare… - PollariDaniele : #Panarari “Servono aperture a nuove professionalità che siano a proprio agio con l'innovazione digitale per realizz… - andreapalianiEY : RT @LDRaimondo: La #DigitalTransformation è un processo che deve favorire la #cultura dell'#innovazione Senza l'investimento sulle persone… -

Ultime Notizie dalla rete : L’innovazione digitale L’innovazione digitale deve essere la colonna portante dei musei Linkiesta.it