Le regole di bilancio europee sono inadeguate e andranno cambiate | dice Draghi

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, è intervenuto oggi alla Camera per rispondere al Question time. Ha replicato anche a un'interrogazione posta da Italia viva sui vincoli dieuropei. Pubblichiamo qui di seguito il testo integrale dell'intervento del premier. Onorevole Presidente, onorevoli deputati, Il 3 marzo di quest’anno la Commissione europea ha adottato una Comunicazione che fornisce alcune indicazioni sugli orientamenti in materia di politica dia un anno dall’esplosione della crisi pandemica. Questa Comunicazione delinea l’approccio che la Commissione intende seguire circa la disattivazione della cosiddetta clausola generale di salvaguardia – che ha permesso agli Stati membri di utilizzare politiche diespansive per fronteggiare la crisi. La Commissione intende ...

Advertising

borghi_claudio : Draghi: 'Le regole di bilancio europee erano inadeguate, sono inadeguate, saranno inadeguate ad uno scenario di ril… - marcodimaio : Le regole di bilancio UE devono cambiare. E rispondendo a @ItaliaViva in Aula alla Camera, il presidente #Draghi ha… - mauriziosantin : RT @marcodimaio: Le regole di bilancio UE devono cambiare. E rispondendo a @ItaliaViva in Aula alla Camera, il presidente #Draghi ha ribadi… - NCicuta : RT @borghi_claudio: Draghi: 'Le regole di bilancio europee erano inadeguate, sono inadeguate, saranno inadeguate ad uno scenario di rilanci… - dumbo54 : RT @borghi_claudio: Draghi: 'Le regole di bilancio europee erano inadeguate, sono inadeguate, saranno inadeguate ad uno scenario di rilanci… -

Ultime Notizie dalla rete : regole bilancio

askanews

Resta dunque il tema del dibattito sulla revisione delledi, che era stato avviato nel febbraio 2020 e poi sospeso per la pandemia. Voglio essere molto chiaro su questo: è fuori ...Resta dunque il tema del dibattito sulla revisione delledi, che era stato avviato nel febbraio 2020 e poi sospeso per la pandemia. Voglio essere molto chiaro su questo: è fuori ...Cashback da indicare in dichiarazione dei redditi: non sempre i rimborsi sono esenti e, in specifiche fattispecie, si pagano le tasse sulle somme riconosciute. A fornire chiarimenti è l'Agenzia delle ..."La revisione dei parametri deve puntare a incentivare gli investimenti e ridurre le divergenze tra gli stati membri. La riforma è ancor più necessaria dopo la pandemia". Le parole del premier ...