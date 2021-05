La Rsa di Galantara sulla strada per tornare Covid Free | ma il nodo resta il personale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rsa Galantara

il Resto del Carlino

PESARO - Dopo otto mesi dalla riconversione in piena emergenza, la strutturadipunta a diventare Covid free (ancora 28 i ricoverati) e tornare a servizio del sistema assistenziale del territorio. Ma c'è preoccupazione per la carenza o il trasferimento di ...Ed è migliorata anche la situazione all'interno delledella regione, dove attualmente sono ospitate 120 persone positive, per la maggior parte nelle strutture di Campofilone,e nella ...PESARO - Dopo otto mesi dalla riconversione in piena emergenza, la struttura Rsa di Galantara punta a diventare Covid free (ancora 28 i ricoverati) e tornare a servizio del sistema assistenziale del..Quattro vittime, di cui una è deceduta alla Rsa Galantara di Pesaro (un 88enne di Fano). E’ uno dei dati diffusi nel consueto bollettino Covid diramato quotidianamente dalla Regione Marche. Per quanto ...