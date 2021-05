La moglie di Bellugi | «Conservo le sue ceneri in un pallone di ceramica con i colori dell’Inter»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La Gazzetta dello Sport intervista Loredana Zucchi, ladi Mauro. L’ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese è morto nel febbraio scorso a 71 anni per le conseguenze del Covid dopo aver subito l’amputazione di entrambe le gambe. Racconta com’era il marito, la sua passione per il ballo ed il canto. «Mi faceva ridere e sorridere. Poiché ero una ballerina, per scherzare si metteva in competizione con me sul ballo. Una sera, davanti alla tv, guardavamo un programma di musica. Lui sparì per qualche minuto e ritornò in salotto a torso nudo, indossava una calzamaglia e aveva una bandana in testa. Accennò dei passi di danza con aria seria, zampettava: “Lo vedi, anch’io sono un ballerino”. Uno spettacolo». Continua: «Aveva una voce roca alla Fred Bongusto. Il suo cavallo di battaglia era “Buonasera Signorina” di Fred Buscaglione. Alle ...