La “maledizione” dei David di Donatello in tv continua (Di mercoledì 12 maggio 2021) Carlo Conti modalità Maestro Canello: sposta le lancette in avanti e la cerimonia dei David di Donatello 2021 sembra essere durata giusto qualche minuto tra i Soliti Ignoti e Bruno Vespa. Quanta fretta, ma dove corri dove vai? Premiamo tutti, rapidamente, velocemente, senza pensarci su due volte, senza che scappi un fiato non previsto. “Ecco le nomination”, e gli spezzoni di film relativi si intravedono per un lillipuziano istante senza che nemmeno si riesca a distinguere atmosfere, paesaggi, protagonisti. Un curioso effetto di compressione del ricordo (sempre che i film in gara siano stati visti) che quando è l’ora del miglior montatore si tocca l’apice con sequenze così brevi che il montaggio da premiare nemmeno si intuisce. La maledizione dei David in tv continua. Niente progetto, niente produzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Carlo Conti modalità Maestro Canello: sposta le lancette in avanti e la cerimonia deidi2021 sembra essere durata giusto qualche minuto tra i Soliti Ignoti e Bruno Vespa. Quanta fretta, ma dove corri dove vai? Premiamo tutti, rapidamente, velocemente, senza pensarci su due volte, senza che scappi un fiato non previsto. “Ecco le nomination”, e gli spezzoni di film relativi si intravedono per un lillipuziano istante senza che nemmeno si riesca a distinguere atmosfere, paesaggi, protagonisti. Un curioso effetto di compressione del ricordo (sempre che i film in gara siano stati visti) che quando è l’ora del miglior montatore si tocca l’apice con sequenze così brevi che il montaggio da premiare nemmeno si intuisce. Ladeiin tv. Niente progetto, niente produzione ...

