Inzaghi | “Battiamo il Crotone | poi ci giocheremo tutto col Torino”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBergamo – Le parole di Filippoal termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento giocare sul campo dell’Atalanta. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Gewiss Stadium” per affrontare la formazione di Gian Piero Gasperini. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega dopo la sfida con i nerazzurri. Classifica – Dobbiamo pensare alla partita di domenica, giochiamo cole dobbiamo vincere per forza. Decisiva sarà la sfida colall’ultima. Non era oggi la partita da vincere oggi, la temevo dopo il Cagliari e invece abbiamo fatto una buona partita. Loro hanno classe, abbiamo preso gol da grandi giocatori. La squadra ha avuto spirito, solitamente il portiere avversario a Bergamo viene bombardato e invece non è stato così. Adesso, ...