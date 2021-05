Internazionali BNL d’Italia 2021, Osaka sconfitta a sorpresa da Pegula in due set (Di mercoledì 12 maggio 2021) La numero due al mondo Naomi Osaka è stata sconfitta nel secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2021 in due set dall’americana Jessica Pegula (7-6(2), 6-2) e in un’ora e 29 minuti di gioco. Nel secondo gioco del primo set la giapponese strappa subito il servizio all’avversaria (2-0) e allunga (3-0), ma dal quinto gioco Pegula si riprende ottenendo il break (3-2) e pareggiando il punteggio nel sesto game (3-3). Botta e risposta tra le due atlete che arrivano al tie break (6-6), dove ad avere la meglio è stata la statunitense. Nel secondo set Osaka entra in enorme difficoltà e vede strapparsi via il servizio ben tre volte, nel quarto (1-3), nel sesto (2-4) e nell’ultimo game (2-6). SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) La numero due al mondo Naomiè statanel secondo turno degliBNLin due set dall’americana Jessica(7-6(2), 6-2) e in un’ora e 29 minuti di gioco. Nel secondo gioco del primo set la giapponese strappa subito il servizio all’avversaria (2-0) e allunga (3-0), ma dal quinto giocosi riprende ottenendo il break (3-2) e pareggiando il punteggio nel sesto game (3-3). Botta e risposta tra le due atlete che arrivano al tie break (6-6), dove ad avere la meglio è stata la statunitense. Nel secondo setentra in enorme difficoltà e vede strapparsi via il servizio ben tre volte, nel quarto (1-3), nel sesto (2-4) e nell’ultimo game (2-6). SportFace.

