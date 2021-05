Il ballo dei 41, su netflix in streaming da oggi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il ballo dei 41, il film storico del 2020 diretto da David Pablos con Alfonso Herrera e Emiliano Zurita, arriva su netflix in streaming a partire da oggi 12 maggio! Il ballo dei 41, il film storico del 2020 diretto da David Pablos con Alfonso Herrera e Emiliano Zurita, arriva su netflix in streaming a partire da oggi 12 maggio! Alla fine del XIX secolo Ignacio de la Torre sposa la figlia del presidente messicano Porfirio Díaz. Ignacio conduce una doppia vita: la sua ascesa nel mondo della politica si contrappone alla sua appartenenza a una società clandestina. Il delicato equilibrio regge finché non incontra Evaristo, il 42° membro della società. La storia culmina con una retata della polizia che porta alla luce segreti e scandali durante una festa ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ildei 41, il film storico del 2020 diretto da David Pablos con Alfonso Herrera e Emiliano Zurita, arriva suina partire da12 maggio! Ildei 41, il film storico del 2020 diretto da David Pablos con Alfonso Herrera e Emiliano Zurita, arriva suina partire da12 maggio! Alla fine del XIX secolo Ignacio de la Torre sposa la figlia del presidente messicano Porfirio Díaz. Ignacio conduce una doppia vita: la sua ascesa nel mondo della politica si contrappone alla sua appartenenza a una società clandestina. Il delicato equilibrio regge finché non incontra Evaristo, il 42° membro della società. La storia culmina con una retata della polizia che porta alla luce segreti e scandali durante una festa ...

