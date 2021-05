Il 6 a tutti in tempi di pandemia non è un segnale positivo per la scuola. Lettera (Di mercoledì 12 maggio 2021) Inviata da Mario Bocola - Anche quest’anno sa causa del Covid 19 e della Dad ci sarà molto probabilmente il cosiddetto “6 pandemico”. Chiamiamolo così. E questo avverrà per il secondo anno consecutivo dopo la promozione ope legis decisa dall’ex Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 maggio 2021) Inviata da Mario Bocola - Anche quest’anno sa causa del Covid 19 e della Dad ci sarà molto probabilmente il cosiddetto “6 pandemico”. Chiamiamolo così. E questo avverrà per il secondo anno consecutivo dopo la promozione ope legis decisa dall’ex Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina. L'articolo .

Advertising

fumettologica : Oggi, nel 1938, nasceva Jean Giraud, meglio conosciuto con il nome di Moebius, tra i più noti, importanti e influen… - SorryNs : RT @MinervaMcGrani1: Aggiornamento da parte dell’Avv. Sandri in merito al ricorso da depositare contro il #greenpass : “ Ringrazio tutti c… - feder_com_ : @flicchi_ Budokai 3 miglior gioco di dragonball di tutti i tempi - ProDocente : Il 6 a tutti in tempi di pandemia, non è un segnale positivo per la scuola. Lettera - orizzontescuola : Il 6 a tutti in tempi di pandemia, non è un segnale positivo per la scuola. Lettera -