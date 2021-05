I Ferragnez comprano la loro prima casa

Advertising

Diregiovani : .@ChiaraFerragni e @Fedez: il loro sogno è 'working in progress' ???? #ChiaraFerragni #Fedez #Ferragnez - Tooytter1 : I fan dei ferragnez sono quelli che comprano l'acqua della Ferragni e idolatrano lui che rappa utilizzando termini… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragnez comprano

IL GIORNO

hanno comprato casa. Ma c'è ancora tempo per traslocare da City Life, il quartiere in cui abitano insieme ai loro due figli Leone e ...hanno comprato casa. Ma c'è ancora tempo per traslocare da City Life, il quartiere in cui abitano insieme ai loro due figli Leone e ...I Ferragnez hanno comprato un appartamento e presto lasceranno l'attico in cui vivono attualmente, che non è di proprietà ...: lo ha appena annunciato l’imprenditrice digitale in una story su Instagram. «Abbiamo comprato la nostra prima casa insieme. Una casa familiare. Quella in cui siamo, anche se ci stiamo benissimo, è i ...