Giro d’Italia | brutta caduta per Landa | portato via in ambulanza

Al Giro d'Italia brutto incidente nel finale di gara per Mikel Landa Meana. Lo spagnolo del team Bahrain Victorious è stato portato via in ambulanza dopo la caduta avvenuta a poco più di 4 chilometri dal traguardo di Cattolica, al termine della quinta tappa, la Modena-Cattolica di 177 chilometri. La dinamica dell'incidente al ciclista del team Bahrain Victorious è forse dovuta a un contatto con un addetto alla segnalazione di uno spartitraffico; coinvolto nella caduta anche Joe Dombrowski vincitore di tappa ieri. Meno grave la caduta di un altro protagonista del Giro, Pavel Sivakov, venuto a contatto con un compagno della Ineos Granadiers e arrivato al traguardo dolorante. La quinta tappa è stata vinta allo sprint da Caleb Ewan.

