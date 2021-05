Gianni Sperti umilia la dama a Uomini e Donne. “Ma sei scema? A letto con lui?” (Di mercoledì 12 maggio 2021) A volte fare l’opinionista nel famoso dating show pomeridiano Uomini e Donne non è facile, difficile mantenere la calma di fronte ad alcune situazioni che farebbero perdere la pazienza ad un Santo, come si suol dire, e mentre la fumantina Tina Cipollari non si fa scrupolo a sbottare spesso e volentieri per dire la sua anche sopra le righe, Gianni Sperti difficilmente perde la calma. Ma nella puntata andata in onda l’11 maggio anche l’opinionista e ballerino si è lasciato andare ad un commento su una dama del parterre che gli è venuto dal cuore, a lui come a molti che hanno assistito. La coppia che non decolla Parliamo della vicenda di Elisabetta e Luca, che ha tenuto banco per un po’ di puntate; i due si sono frequentati ma l’uomo alla fine, di fronte ad una Elisabetta ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 12 maggio 2021) A volte fare l’opinionista nel famoso dating show pomeridianonon è facile, difficile mantenere la calma di fronte ad alcune situazioni che farebbero perdere la pazienza ad un Santo, come si suol dire, e mentre la fumantina Tina Cipollari non si fa scrupolo a sbottare spesso e volentieri per dire la sua anche sopra le righe,difficilmente perde la calma. Ma nella puntata andata in onda l’11 maggio anche l’opinionista e ballerino si è lasciato andare ad un commento su unadel parterre che gli è venuto dal cuore, acome a molti che hanno assistito. La coppia che non decolla Parliamo della vicenda di Elisabetta e Luca, che ha tenuto banco per un po’ di puntate; i due si sono frequentati ma l’uomo alla fine, di fronte ad una Elisabetta ...

