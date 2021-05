Germania, inflazione confermata più vivace in aprile (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – Cresce secondo attese l’inflazione in Germania ad aprile. Lo annuncia l’ufficio statistico Destatis, confermando i dati preliminari diffusi a fine mese, che indicavano un incremento del 2% su base annua, in linea con le stime di consensus e contro il +1,7% del mese precedente. Su base mensile si registra una crescita dello 0,7% come atteso dagli analisti, rispetto al +0,5% del mese di marzo. Quanto all’inflazione armonizzata, ha registrato una variazione positiva dello 0,5% su mese (come il consensus) ed un +2,1% su anno (confermato preliminare). Leggi su quifinanza (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – Cresce secondo attese l’inad. Lo annuncia l’ufficio statistico Destatis, confermando i dati preliminari diffusi a fine mese, che indicavano un incremento del 2% su base annua, in linea con le stime di consensus e contro il +1,7% del mese precedente. Su base mensile si registra una crescita dello 0,7% come atteso dagli analisti, rispetto al +0,5% del mese di marzo. Quanto all’armonizzata, ha registrato una variazione positiva dello 0,5% su mese (come il consensus) ed un +2,1% su anno (confermato preliminare).

