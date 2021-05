Genoa, Ballardini dopo la salvezza: 'Futuro? Parlerò con Preziosi' (Di mercoledì 12 maggio 2021) BOLOGNA - " La forza del Genoa è quella di avere giocatori bravi e disponibili ". Così Davide Ballardini ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di Bologna che certifica la salvezza matematica del ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 12 maggio 2021) BOLOGNA - " La forza delè quella di avere giocatori bravi e disponibili ". Così Davideai microfoni di Sky Sportla vittoria di Bologna che certifica lamatematica del ...

Advertising

pisto_gol : Vincendo a Bologna per 2:0, il Genoa ha raggiunto la certezza matematica della permanenza in serieA. Per la 4^volta… - alegenoatw : RT @DarioAdragna1: GRAZIE ZIO #Ballardini #Genoa - ispettoremax : RT @pisto_gol: Vincendo a Bologna per 2:0, il Genoa ha raggiunto la certezza matematica della permanenza in serieA. Per la 4^volta in un de… - albe_68 : RT @pisto_gol: Vincendo a Bologna per 2:0, il Genoa ha raggiunto la certezza matematica della permanenza in serieA. Per la 4^volta in un de… - marcocantelmi : RT @pisto_gol: Vincendo a Bologna per 2:0, il Genoa ha raggiunto la certezza matematica della permanenza in serieA. Per la 4^volta in un de… -