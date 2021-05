Gaza | razzi e bombe | il conflitto continua a oltranza Israele | “Eliminati alti comandanti di Hamas” La Germania con Tel Aviv | “Ha il diritto di difendersi”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) In un giorno e mezzo sono stati sparati più di milledaverso, che risponde con oltre 500 attacchi e per voce del ministro della Difesa Benny Gantz assicura che non è il momento del cessate il fuoco e che le operazioni militari nella Striscia continueranno “fino a quando sarà necessario” e “non sarà riportata la calma”. Non si fermano gli attacchi e i combattimenti tra la Striscia e lo Stato Ebraico, esplosi nel fine settimana con gli sfratti a favore dei coloni nel quartiere di Sheikh Jarrah, diventato cuore della ennesima crisi fra popolazione araba e amministrazione israeliana. Tensionessima anche a Lod, dove ieri un arabo israeliano è stato ucciso durante le proteste: il presidente israeliano Reuven Rivlin ha denunciato il “pogrom di Lod” da parte di “una folla di arabi assetati di sangue e ...

Advertising

repubblica : Israele, notte di combattimenti: da Gaza partiti 250 razzi, raid dell'esercito su 130 obiettivi - repubblica : ?? E' guerra tra Hamas e Israele: pioggia di razzi su Tel Aviv, bombe su Gaza - Agenzia_Ansa : Fra i 28 palestinesi morti a Gaza negli attacchi sferrati da Israele ci sono anche '10 bambini'. Lo ha reso noto il… - ElioLannutti : Gaza, razzi e bombe: il conflitto continua a oltranza. Israele: “Eliminati alti comandanti di Hamas”. La Germania c… - riccardo_71 : RT @repubblica: ?? Israele, pioggia di razzi da Gaza nella notte. Uccisi nei raid dirigenti di Hamas. Nuovi scontri a Gerusalemme https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaza razzi

ISRAELE - HAMAS, GUERRA TOTALE/, bombe su Striscia: morte e crolli, è caosIn un giorno e mezzo sono stati sparati più di milledaverso Israele , che risponde con oltre 500 attacchi e per voce del ministro della Difesa Benny Gantz assicura che non è il momento del cessate il fuoco e che le operazioni militari nella ...(AGI - Agenzia Giornalistica Italia) Di contro, il movimento islamista di Hamas ha annunciato oggi il lancio di 210 razzi sul territorio israeliano da Gaza City in risposta agli attacchi di queste ..."Il lancio di razzi su Israele è assolutamente inaccettabile e deve essere fermato immediatamente. Israele ha diritto all'autodifesa in questa situazione. Questa escalation di violenza non deve essere ...