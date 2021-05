“Enjoy the silence”: Giorgio Li Calzi gli da nuova vita (Di mercoledì 12 maggio 2021) Giorgio Li Calzi, trombettista e compositore, dona nuova vita ad uno dei brani più famosi del gruppo Depeche Mode. “Enjoy the silence” è il primo singolo del nuovo album di Giorgio “The Book of Target Maintenance” in uscita a luglio 2021. Come nasce il progetto “Enjoy the silence”? La cover dei Depeche Mode è la colonna sonora di una città svuotata dal lockdown in preda a vuoti metafisici generati dall’incontro tra le fotografie in bianco e nero di Alessandro Albert e le elaborazioni dal visual artist Massimo Violato. Un progetto del trombettista e compositore torinese Giorgio Li Calzi, con la collaborazione del musicista icona dell’avanguardia newyorkese, Arto Lindsay, testimone della No New ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021)Li, trombettista e compositore, donaad uno dei brani più famosi del gruppo Depeche Mode. “the” è il primo singolo del nuovo album di“The Book of Target Maintenance” in uscita a luglio 2021. Come nasce il progetto “the”? La cover dei Depeche Mode è la colonna sonora di una città svuotata dal lockdown in preda a vuoti metafisici generati dall’incontro tra le fotografie in bianco e nero di Alessandro Albert e le elaborazioni dal visual artist Massimo Violato. Un progetto del trombettista e compositore torineseLi, con la collaborazione del musicista icona dell’avanguardia newyorkese, Arto Lindsay, testimone della No New ...

Advertising

lotusnini_ : @c0rcordivm il senso del mio tweet è quello non vittimizzo nessuno e più che altro il problema è la sm che non sa g… - HunkLoucifer : RT @HunkLoucifer: ???? The more sluts, the more I enjoy it! ???? Piu sono troie, più mi diverto! with: @ReMatto83 For full video: https://… - TV_Ontheroad : Nuovo #video per il canale dedicato ad @AmicidiLumuma! Un video per raccontare un progetto di riforestazione nel su… - DaniLoco1986 : ?? The Original Enjoy Together il party più frequentato e affollato da giovani italiani e stranieri ?? Iniziate a ti… - PL0AEPP : RT @volkvoIny: scorrendo tra le bozze ho trovato uno screen stupendo tuttavia ho sbagliato e l’ho cancellato quindi eccovi the FUNNIEST int… -