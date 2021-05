Ecco com’è vivere in una casa costruita con una stampante 3D (Di mercoledì 12 maggio 2021) È stata appena inaugurata la prima casa olandese costruita con una stampante 3D per essere realmente abitata. Si trova ad Eindhoven, nel quartiere residenziale di Meerhoven, ed è il frutto di appena 120 ore di lavoro, necessarie per stampare 24 componenti in calcestruzzo e poi assemblarle. Il progetto si chiama Project Milestone: è una joint venture tra l’università della città, il comune e alcune aziende del posto, che da anni lavorano a soluzioni futuristiche e sostenibili per l’edilizia. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 12 maggio 2021) È stata appena inaugurata la prima casa olandese costruita con una stampante 3D per essere realmente abitata. Si trova ad Eindhoven, nel quartiere residenziale di Meerhoven, ed è il frutto di appena 120 ore di lavoro, necessarie per stampare 24 componenti in calcestruzzo e poi assemblarle. Il progetto si chiama Project Milestone: è una joint venture tra l’università della città, il comune e alcune aziende del posto, che da anni lavorano a soluzioni futuristiche e sostenibili per l’edilizia.

