David di Donatello 2021: vince “Volevo nascondermi” e Sophia Loren (Di mercoledì 12 maggio 2021) La cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2021 si E’ SVOLTA l’11 maggio 2021 Dallo Studio 5, Studi RAI Fabrizio Frizzi di Roma (ex Dear) E dal Teatro Costanzi, Teatro dell’Opera di Roma. E’ STATA trasmessa da Rai 1 in diretta in prima serata. David di Donatello 2021: Chi ha vinto come Miglior Film? A farla da padrone è stato Volevo nascondermi, un film che, attraverso la storia di Antonio Ligabue, celebra il genio, l’estro, la follia ma anche il dolore di chi vive di arte ma vive da emarginato e incompreso. Il film sul pittore Ligabue conquista la serata con 7 premi, tra cui miglior film, miglior regia (Giorgio Diritti) e miglior attore protagonista (Elio Germano, già Orso d’argento a Berlino 2020). Altri ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021) La cerimonia di premiazione deidisi E’ SVOLTA l’11 maggioDallo Studio 5, Studi RAI Fabrizio Frizzi di Roma (ex Dear) E dal Teatro Costanzi, Teatro dell’Opera di Roma. E’ STATA trasmessa da Rai 1 in diretta in prima serata.di: Chi ha vinto come Miglior Film? A farla da padrone è stato, un film che, attraverso la storia di Antonio Ligabue, celebra il genio, l’estro, la follia ma anche il dolore di chi vive di arte ma vive da emarginato e incompreso. Il film sul pittore Ligabue conquista la serata con 7 premi, tra cui miglior film, miglior regia (Giorgio Diritti) e miglior attore protagonista (Elio Germano, già Orso d’argento a Berlino 2020). Altri ...

LauraPausini : Ci vediamo stasera su @rai1official per l’opening della cerimonia dei @PremiDavid . Posso solo anticiparvi che sarà… - RaiUno : “Bravo papà” ?? Emma Torre ritira il David per suo papà Mattia. La 66esima edizione dei David di Donatello è su Rai… - WARNERMUSICIT : Grazie a @LauraPausini per l’emozionante performance di ‘Io Sì (Seen)’ dal Teatro dell’Opera di Roma che ha aperto… - max_abz57 : RT @VanityFairIt: È l'attrice che ne ha vinti di più nella storia del premio @PremiDavid - FerrariTommi : RT @RaiUno: “Bravo papà” ?? Emma Torre ritira il David per suo papà Mattia. La 66esima edizione dei David di Donatello è su RaiPlay ?? https… -