David 2021, l'emozione di Sophia Loren per il suo settimo premio: "Madonna mia, aiutatemi"

"Madonna mia, aiutatemi. L'emozione è la stessa del primo David 60 anni fa, e anche di più", ha detto Sophia Loren, ricevendo il David di Donatello come Migliore Attrice protagonista per il film "La vita davanti a sé", ringraziando i produttori, tutta la troupe e "il protagonista con me, un bambino meraviglioso, magico". "E grazie al mio regista" (il figlio Edoardo Ponti, ndr), ha aggiunto. Sophia Loren, al settimo David della carriera, ha proseguito: "Il cuore e la sensibilità di Edoardo hanno dato vita e anima a questo film e al mio personaggio. Anche per questo a mio figlio sono veramente molto grata, è un uomo meraviglioso. Non so se questo sarà il mio ultimo film ma io ho ancora voglia di farne ..."

