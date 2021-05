Covid, in Italia circa 60mila morti e non 36mila a settembre 2020: lo studio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le vittime del Covid in Italia al 9 settembre 2020 sarebbero fra 59mila e 62mila, molte di più rispetto al numero ufficiale di 36mila decessi. E’ quanto emerge da uno studio dell’Università della California, a Berkeley, e pubblicato su ‘Nature Communications’. I ricercatori hanno condotto una serie di analisi sui dati di mortalità complessiva delle città in Italia, confrontando la mortalità della popolazione nel 2020 con gli anni precedenti, per stimare la mortalità da Covid-19. I dati da loro ricavati sono più alti di quelli ufficiali all’inizio di settembre scorso. La percentuale di popolazione deceduta è 0,29% nella regione più colpita, la Lombardia, e 0,57% nella provincia più colpita, Bergamo. Combinando i tassi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le vittime delinal 9sarebbero fra 59mila e 62mila, molte di più rispetto al numero ufficiale didecessi. E’ quanto emerge da unodell’Università della California, a Berkeley, e pubblicato su ‘Nature Communications’. I ricercatori hanno condotto una serie di analisi sui dati di mortalità complessiva delle città in, confrontando la mortalità della popolazione nelcon gli anni precedenti, per stimare la mortalità da-19. I dati da loro ricavati sono più alti di quelli ufficiali all’inizio discorso. La percentuale di popolazione deceduta è 0,29% nella regione più colpita, la Lombardia, e 0,57% nella provincia più colpita, Bergamo. Combinando i tassi ...

Advertising

Mov5Stelle : La drammatica situazione sociale ed economica generata dall’emergenza COVID 19 rende urgente affrontare il tema del… - GBenamati : Quando ci chiedono come abbia fatto l’Italia a resistere alla crisi economica generata dal #Covid la forza del nost… - Affaritaliani : ALCUNI FATTI CHE NON APPAIONO SUI GRANDI MEDIA ?? - cinziasams : RT @bad_scientists: QUANTI MORTI IN ITALIA NEL 2020 PER COVID? Molti, molti di più di quelli che abbiamo finora ufficialmente diagnosticat… - italiaserait : Covid, in Italia circa 60mila morti e non 36mila a settembre 2020: lo studio -