Coppa di Francia | PSG in finale Battuto il Montpellier ai rigori

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il PSG è la prima finalista delladi2020/21. Alla squadra di Pochettino non è bastata la doppietta di Mbappé per eliminare il, 2-2 il risultato al termine dei 90?. Sono stati necessari i calci di rigore e dopo 5 realizzazioni a testa è risultato decisivo l’errore di Sambia col successivo penalty trasformato da Kean. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Le formazioni ufficiali di Montpellier - Psg, semifinale didiin programma alle 21:00 di mercoledì 12 maggio. La squadra di Pochettino cerca il pass per la finale del 19 maggio e per superare la delusione dell'eliminazione in Champions League e ...Ladi2020/2021 entra nel vivo con la prima delle due semifinali che questa sera metterà di fronte il Montpellier e il Paris Saint - Germain nel palcoscenico dello Stade de la Mosson. Gli ...Il Psg batte il Montpellier in semifinale di Coppa di Francia 2020/2021 e vola in finale del torneo. I parigini si portano due volte avanti con una doppietta di Mbappé, che va a segno prima al 10' e a ...Guarda Coppa di Francia event: GFA Rumilly Vallières - Monaco live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.