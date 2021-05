Come Draghi ha frenato sulle riaperture (Di mercoledì 12 maggio 2021) Chi premeva perché la decisione su coprifuoco e riaperture fosse presa prima del weekend, Salvini in testa, è rimasto deluso. Draghi prudentemente ha rimandato tutto a lunedì prossimo quando saranno esaminati i nuovi dati epidemiologici. La cabina di regia su possibili nuove riaperture non si terrà quindiquesta settimana. Resta questa la linea di Palazzo Chigi, che conferma la tabella di marcia: in settimana via libera al dl sostegni bis -in Cdm tra giovedì e venerdì- con quaranta miliardi per rimettere in carreggiata i settori più falcidiati dalla crisi innescata dal Covid; poi la settimana prossima -in base a dati ‘consolidati’- una cabina di regia su possibili nuove aperture, che verranno dettate dai numeri. Spiega il Corriere: L’intenzione di frenare l’esuberanza aperturista di leghisti, forzisti e renziani e forse anche un po’ di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Chi premeva perché la decisione su coprifuoco efosse presa prima del weekend, Salvini in testa, è rimasto deluso.prudentemente ha rimandato tutto a lunedì prossimo quando saranno esaminati i nuovi dati epidemiologici. La cabina di regia su possibili nuovenon si terrà quindiquesta settimana. Resta questa la linea di Palazzo Chigi, che conferma la tabella di marcia: in settimana via libera al dl sostegni bis -in Cdm tra giovedì e venerdì- con quaranta miliardi per rimettere in carreggiata i settori più falcidiati dalla crisi innescata dal Covid; poi la settimana prossima -in base a dati ‘consolidati’- una cabina di regia su possibili nuove aperture, che verranno dettate dai numeri. Spiega il Corriere: L’intenzione di frenare l’esuberanza aperturista di leghisti, forzisti e renziani e forse anche un po’ di ...

Advertising

LegaSalvini : MIGRANTI, #SALVINI A DRAGHI: “L’ITALIA FACCIA COME SPAGNA, GRECIA E FRANCIA” - matteorenzi : Chi tifa per la quarta ondata - come virologi in crisi di astinenza da tv - dovrebbe domandarsi perché in Israele,… - matteorenzi : Conte non aveva letto il “suo” Pnrr come scoprimmo con sorpresa a dicembre. Da quello che dice evidentemente non ha… - vincenzocacac12 : - Pgreco_ : RT @fdragoni: 24 sono gli under 19 morti con il #covid su quasi 120mila decessi Si insiste con il #coprifuoco; una manovra di politica econ… -