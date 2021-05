Checco Zalone e La Vacinada, video e testo del tormentone con Helen Mirren (Di mercoledì 12 maggio 2021) Checco Zalone: La Vacinada (La Vaccinata). Appello di Checco Zalone alla sua maniera a vaccinarsi. L’attore, regista e musicista pugliese ha pubblicato questa mattina un video sulla propria pagina ufficiale... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 12 maggio 2021): La(La Vaccinata). Appello dialla sua maniera a vaccinarsi. L’attore, regista e musicista pugliese ha pubblicato questa mattina unsulla propria pagina ufficiale...

Advertising

davidemaggio : La Pausini è scoppiata in una risata isterica alla vittoria di Checco Zalone?? #David2021 - HuffPostItalia : Checco Zalone beffa Laura Pausini. David di Donatello per 'Immigrato' - HuffPostItalia : Cosa ha detto Checco Zalone ai David: 'La solita cricca di sinistra che premia i soliti' - ANNAQuercia : David di Donatello 2021, “Immigrato” di Checco Zalone è la miglior canzone: “Se lo sapevo venivo. I miei famigliari… - Homeisbehind_ : RT @conlalunapiena: Solo in Italia, paese del trash, può vincere Checco Zalone collegato da casa in semipigiama e non Laura Pausini appena… -