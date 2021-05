Brit Awards 2021: Taylor Swift prima donna a vincere (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ieri, 11 maggio 2021, si è svolta la premiazione dei Brit Awards 2021 presso l’O2 di Londra. Taylor Swift, cantante americana, ha fatto la storia essendo la prima donna non Britannica a vincere il premio Global Icon Brit. Cosa dichiarano ai Brit Awards 2021 su Taylor Swift? Ci sono delle dichiarazioni che riguardano Taylor Swift per i Brit Awards 2021 in quanto è riconosciuta per il suo immenso impatto sulla musica in tutto il mondo e per l’incredibile repertorio e i risultati ottenuti fino ad oggi. Viene dichiarato: “Ha usato la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ieri, 11 maggio, si è svolta la premiazione deipresso l’O2 di Londra., cantante americana, ha fatto la storia essendo lanonannica ail premio Global Icon. Cosa dichiarano aisu? Ci sono delle dichiarazioni che riguardanoper iin quanto è riconosciuta per il suo immenso impatto sulla musica in tutto il mondo e per l’incredibile repertorio e i risultati ottenuti fino ad oggi. Viene dichiarato: “Ha usato la ...

Advertising

team_world : BRIT AWARDS 2021 ?Congratulazioni a tutti i vincitori della serata che ha visto trionfare, tra i tanti, Harry Style… - 23Ecnh : RT @team_world: BRIT AWARDS 2021 ?Congratulazioni a tutti i vincitori della serata che ha visto trionfare, tra i tanti, Harry Styles, Littl… - lidiaaliotta : le mie figlie grandi hanno fatto la storia come prima girl band ad aver vinto il Best British Group ai Brit Awards… - lwtsavedme : RT @adorethirI: allora non è un sogno, le Little Mix ieri sera hanno vinto veramente il premio come Best British Group ai Brit Awards - ire_1108 : RT @team_world: BRIT AWARDS 2021 ?Congratulazioni a tutti i vincitori della serata che ha visto trionfare, tra i tanti, Harry Styles, Littl… -