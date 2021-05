Blinken | ' Israele ha il diritto a difendersi | ma evitare le vittime civili'

Advertising

globalistIT : Evitare come se bombardano obiettivi civili? #Israele #Palestine #blinken - PasqualeCacace5 : RT @rtl1025: ?? 'C'è una chiara differenza tra l'organizzazione terroristica #Hamas che sta lanciando razzi contro target civili e la rispos… - rtl1025 : ?? 'C'è una chiara differenza tra l'organizzazione terroristica #Hamas che sta lanciando razzi contro target civili… - thepolifacts : L'amministrazione Biden ha condannato il lancio di razzi da Gaza e ha detto che sostiene il diritto di #Israele a d… - it_sceptic : RT @Claudia49452421: Blinken tace per giorni mentre i palestinesi venivano attaccati ad Al-Aqsa e le forze israeliane lanciavano gas lacrim… -

Formiche.net

...per il conflitto israelo - palestinese si recherà inper incontrare le parti e cercare una de - escalation delle violenze, come annunciato dal segretario di Stato americano, Antony. '...Così il segretario di Stato americano Antonyha ribadito che "ha il diritto a difendersi" condannando il "lancio di razzi da Gaza". "Ma quando vediamo vittime civili - ha continuato ...La presidenza degli Stati Uniti nominerà "nelle prossime settimane" un ambasciatore da inviare in Israele. Lo ha annunciato oggi la ...Il segretario di Stato americano; "Quanìdo bambini perdono la vita, questo ha un impatto e credo che Israele abbia un onere in più nel fare tutto quello che può per evitarlo" ...