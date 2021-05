Autostrada A1: camionista ferma il Tir in corsia di sorpasso e dorme. Denuncia e ritiro patente (Di mercoledì 12 maggio 2021) E' stato svegliato dalla polizia stradale, che lo ha Denunciato. Motivo? Un camionista ha fermato il tir in corsia di sorpasso, nel tratto aretino dell'A1, e si è messo a dormire nella cuccetta del mezzo. E' accaduto la notte scorsa, fra martedì 11 e mercoledì 12 maggio. L'intervento della polizia stradale ha evitato il peggio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 12 maggio 2021) E' stato svegliato dalla polizia stradale, che lo hato. Motivo? Unhato il tir indi, nel tratto aretino dell'A1, e si è messo a dormire nella cuccetta del mezzo. E' accaduto la notte scorsa, fra martedì 11 e mercoledì 12 maggio. L'intervento della polizia stradale ha evitato il peggio L'articolo proviene da Firenze Post.

