Assegno unico per i figli a carico: fino a 3mila euro l'anno, ma si slitta a gennaio 2022 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Assegno unico al via, ma a pieno regime solo da gennaio 2022. La notizia dello slittamento è tornata a circolare nelle ultime ore, confermando di fatto quanto era stato già anticipato nelle scorse settimane. La scadenza del prossimo 1° luglio 2021 è infatti troppo ravvicinata affinché la nuova misura di welfare diventi pienamente operativa. Di fatto, nel corso dell'anno attuale si concretizzerà solo un provvedimento ponte. La misura fortemente voluto dalla ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti è quindi in procinto di approvazione, ma il percorso richiederà tempo. Secondo quanto dichiarato dalla stessa esponente del governo, nella prima fase verranno mantenute le detrazioni dedicate alle famiglie. Oltre a ciò, si aggiungerà una misura che sarà adeguata in base al ...

