Ascolti tv analisi 11 maggio: Bova cala ma stacca i David di Carlo Conti e Volevo Nascondermi. Appaiati Brignano e Iene, Giordano e Floris (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ascolti talk politici, sovrapposizione: Floris punta su Davigo e Travaglio e fa 1,111 milioni e il 5,2%, Giordano intervista Salvini e fa 1,142 milioni e il 5,35%, Berlinguer con Letta e Sileri a 926mila e al 4,34% Un martedì inedito, quello dell’undici maggio, per quello che riguarda la programmazione delle ammiraglie generaliste. Su Rai1 la serata evento dedicata ai David di Donatello, che l’anno scorso si era fermata a 2,040 milioni di spettatori e l’8,4%, in un’annata sempre particolare ma meno cupa di quella del 2020, premiando Volevo Nascondermi (un titolo di Palomar e Rai Cinema, diretto da Giorgio Diritti e con Elio Germanonei panni di Antonio Ligabue) con sette statuette in totale, stavolta ha conseguito ‘ben’ 2,5 milioni di spettatori l’11,6%. ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 12 maggio 2021)talk politici, sovrapposizione:punta su Davigo e Travaglio e fa 1,111 milioni e il 5,2%,intervista Salvini e fa 1,142 milioni e il 5,35%, Berlinguer con Letta e Sileri a 926mila e al 4,34% Un martedì inedito, quello dell’undici, per quello che riguarda la programmazione delle ammiraglie generaliste. Su Rai1 la serata evento dedicata aidi Donatello, che l’anno scorso si era fermata a 2,040 milioni di spettatori e l’8,4%, in un’annata sempre particolare ma meno cupa di quella del 2020, premiando(un titolo di Palomar e Rai Cinema, diretto da Giorgio Diritti e con Elio Germanonei panni di Antonio Ligabue) con sette statuette in totale, stavolta ha conseguito ‘ben’ 2,5 milioni di spettatori l’11,6%. ...

