Arezzo | fuoristrada in un dirupo | feriti cinque operai

Leggi su ck12

(Di mercoledì 12 maggio 2021), uncon a bordo lavoratori che si dirigevano al cantiere è caduto per circa dieci metri: quattro sono in codice rosso Pick-up (Getty Images )In un incidente avvenuto a Badia Tedalda, in provincia di, sono rimaste coinvolte sei. Erano a bordo di unpick-up quando il mezzo è uscito fuori strada ed è finito in unnei pressi di. Stavano percorrendo la statale che porta al cantiere. I lavoratori fanno parte di una ditta che si sta occupando di un metanodotto dalla Toscana all’Emilia Romagna.operari sono gravi. Erano a bordo del mezzo mentre un altro era seduto su cassone e per lui non c’è stato bisogno del ricovero in ospedale a differenza dei colleghi. Per uno di loro è stato impiegato ...