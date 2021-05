Approda in Italia l’app MosquitoAlert (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un’app per conoscere i tipi di zanzare che vedremo arrivare, puntuali e numerose, con l’arrivo dei mesi caldi, ma soprattutto per contribuire a combatterne le infestazioni. Il tutto con una semplice fotografia dell’insetto da inviare tramite l’applicazione MosquitoAlert alla Task Force che ha riunito a collaborare a questo progetto esperti dell’Università Sapienza di Roma e dell’Ateneo di Bologna, dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e del Muse di Trento. Già utilizzata in Spagna, l’app ha consentito di raccogliere migliaia di fotografie validate in tempo reale da esperti entomologi e utilizzate per tracciare l’invasione da parte di eventuali nuove specie, per identificare le regioni ed aree più infestate e dirigere gli interventi di controllo. Quest’anno ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un’app per conoscere i tipi di zanzare che vedremo arrivare, puntuali e numerose, con l’arrivo dei mesi caldi, ma soprattutto per contribuire a combatterne le infestazioni. Il tutto con una semplice fotografia dell’insetto da inviare tramitelicazionealla Task Force che ha riunito a collaborare a questo progetto esperti dell’Università Sapienza di Roma e dell’Ateneo di Bologna, dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e del Muse di Trento. Già utilizzata in Spagna,ha consentito di raccogliere migliaia di fotografie validate in tempo reale da esperti entomologi e utilizzate per tracciare l’invasione da parte di eventuali nuove specie, per identificare le regioni ed aree più infestate e dirigere gli interventi di controllo. Quest’anno ...

Ultime Notizie dalla rete : Approda Italia Tennis: Internazionali Bnl, Sonego vince derby con Mager e va agli ottavi Lorenzo Sonego approda agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia (terra, montepremi 2.082.960 euro). Il piemontese, numero 33 del mondo, vince il derby azzurro con il ligure Gianluca Mager, numero 90 ...

Fagnani, racconto le donne che si mettono in gioco Sono le protagoniste di Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, che dopo i due anni in onda su Nove, dove il format ha riscosso un grande successo, approda con una nuova edizione ...

Approda in Italia l'app MosquitoAlert Adnkronos Ambiente: lotta alle zanzare, approda in Italia l'app MosquitoAlert (2) Ora, sono i ricercatori a chiedere una mano ai cittadini per conoscerle e combatterle meglio. La Task force di Mosquito Alert Italia offre un supporto tecnico scientifico nella gestione di questa ...

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Un'app per conoscere i tipi di zanzare che vedremo arrivare, puntuali e numerose, con l'arrivo dei mesi caldi, ma soprattutto per contribuire a combatterne le infestazioni.

