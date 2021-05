Agente Tutino | “La Salernitana non lo riscatterà | ma giocherà in prestito in Serie A”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Mario Giuffredi,di Gennaro, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo nel corso del programma Punto Nuovo Sport Show. “merita di giocare inA, non so se lo farà con lao con un altro club. A causa delle vicende societarie, penso che, almeno in una fase iniziale, lanon. A mio parere, può stare tranquillamente nella rosa del Napoli, ma è giusto che trovi prima spazio in un’altra formazione della massimaper poi tornare a Napoli da protagonista”.

