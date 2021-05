After, Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin svelano i loro segreti più profondi (VIDEO) (Di mercoledì 12 maggio 2021) Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin hanno svelato i loro segreti più profondi segreti durante una VIDEO intervista pubblicata sul canale di Seventeen. Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, durante il tour promozionale di After, hanno scelto di svelare i loro segreti più profondi ai giornalisti di Seventeen. Nel VIDEO i due giovani attori hanno scherzosamente parlato delle loro più peculiari caratteristiche, tendenze ed idiosincrasie. Tiffin ha esordito dicendo che, tra i due, visto che ama profondamente la ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 maggio 2021)hanno svelato ipiùdurante unaintervista pubblicata sul canale di Seventeen., durante il tour promozionale di, hanno scelto di svelare ipiùai giornalisti di Seventeen. Neli due giovani attori hanno scherzosamente parlato dellepiù peculiari caratteristiche, tendenze ed idiosincrasie.ha esordito dicendo che, tra i due, visto che ama profondamente la ...

