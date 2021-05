5 anni di Unioni civili, Piergiorgio e Marco: «Ci siamo “uniti” un minuto dopo» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un minuto dopo. Non hanno atteso più di sessanta secondi Piergiorgio Paterlini e Marco Sotgiu per unirsi civilmente. Quel minuto dopo (non per volontà loro ma dell’iter legislativo) è arrivato circa due mesi e mezzo dopo che l’Italia aveva approvato la legge sulle unioni civili, l’11 maggio del 2016. Con un testo promosso dalla senatrice del Partito Democratico Monica Cirinnà. E diventava, possiamo dirlo, un Paese migliore, garantendo il diritto alle coppie omosessuali di unirsi civilmente. Pur non essendo ancora eguagliate alle coppie eterosessuali sposate. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un minuto dopo. Non hanno atteso più di sessanta secondi Piergiorgio Paterlini e Marco Sotgiu per unirsi civilmente. Quel minuto dopo (non per volontà loro ma dell’iter legislativo) è arrivato circa due mesi e mezzo dopo che l’Italia aveva approvato la legge sulle unioni civili, l’11 maggio del 2016. Con un testo promosso dalla senatrice del Partito Democratico Monica Cirinnà. E diventava, possiamo dirlo, un Paese migliore, garantendo il diritto alle coppie omosessuali di unirsi civilmente. Pur non essendo ancora eguagliate alle coppie eterosessuali sposate.

