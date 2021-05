Zone, colori e riaperture: si cambia. Ecco come (Di martedì 11 maggio 2021) Zona gialla o arancione? Le regioni hanno chiesto al governo nuovi parametri per decidere misure e restrizioni anti Covid in Italia. “La prima cosa che deve essere superata oggi, vista anche la situazione contingente del Paese, è quella dell’indice Rt”, ha detto Massimiliano Fedriga, il presidente della Conferenza delle Regioni e presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Un tema che, ovviamente, si lega a quello del coprifuoco e soprattutto delle riaperture. Ma l’Rt è davvero superato? E’ possibile modificarlo? Ecco cosa dicono gli esperti. “Superare l’Rt? come comitato tecnico scientifico noi su questo ci siamo comunque già espressi il mese scorso. Abbiamo suggerito di calcolare l’Rt sui ricoveri nei reparti di degenza covid e nelle terapie intensive per due ordini di motivi: primo perché in questa maniera i dati sarebbero più ... Leggi su quifinanza (Di martedì 11 maggio 2021) Zona gialla o arancione? Le regioni hanno chiesto al governo nuovi parametri per decidere misure e restrizioni anti Covid in Italia. “La prima cosa che deve essere superata oggi, vista anche la situazione contingente del Paese, è quella dell’indice Rt”, ha detto Massimiliano Fedriga, il presidente della Conferenza delle Regioni e presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Un tema che, ovviamente, si lega a quello del coprifuoco e soprattutto delle. Ma l’Rt è davvero superato? E’ possibile modificarlo?cosa dicono gli esperti. “Superare l’Rt?comitato tecnico scientifico noi su questo ci siamo comunque già espressi il mese scorso. Abbiamo suggerito di calcolare l’Rt sui ricoveri nei reparti di degenza covid e nelle terapie intensive per due ordini di motivi: primo perché in questa maniera i dati sarebbero più ...

Advertising

ladyonorato : I vertici di #confcommercio #Sicilia in sciopero della fame per chiedere l’eliminazione del #coprifuoco e la fine d… - borghi_claudio : @Pamela15070130 @OmnibusLa7 Infatti non serve un pass per girare nel nostro paese, nessuno le chiede niente per and… - borghi_claudio : @Gilgamesh__Fate @Pamela15070130 @OmnibusLa7 Infatti stiamo chiedendo l'abolizione delle regioni a colori perchè no… - daniele19921 : @piersileri distanze,mascherine,tamponi,coprifuoco,divieti,coprifuoco,zone a colori,pass vaccinali vanno tolti subi… - daniele19921 : @GiorgiaMeloni @GiorgiaMeloni devono essere tolte presto distanze,mascherine,tamponi,coprifuoco,divieti,chiusure,zo… -