Vaccino Pfizer | via libera degli Stati Uniti alla somministrazione tra i 12 e i 15 anni A giugno si discute l’ok per i bambini

(Di martedì 11 maggio 2021) La Food and Drug Adminsitration americana ha dato il viaall’uso del-BioNtech suitra i 12 e i 15dell’ente di controllo americano sui farmaci permetterà di dare il via alle somministrazioni nelle scuole medie, con l’obiettivo di completarle prima dell’autunno. Le due società lo scorso marzo avevano annunciato come dsperimentazione clinica ilin questione era stato efficace al 100% su circa 2mila adolescenti. E non si tratta dell’unica novità annunciata dFda: per il prossimo mese è infatti stato fissato un incontro perre l’eventuale autorizzazione delladei vaccini aisotto i 12 ...

Advertising

RobertoBurioni : FDA ha appena autorizzato il vaccino Pfizer da 12 a 16 anni di età. Speriamo EMA segua a ruota, è fondamentale vacc… - RobertoBurioni : mi permetto di fare notare che la Pfizer avrebbe molto da guadagnare (economicamente) se si verificasse l'ipotesi o… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO L’Ue annuncia che non rinnoverà i contratti con Astrazeneca e così semina altra sfiducia sul… - AzraeliarzI : RT @Leonardobecchet: Utili di Pfizer coprono + che adeguatamente costi e rischi Adesso x evitare milioni di morti e rischi varianti x noi b… - Mariquita_la1a : RT @Corriere: La ragazza che ha ricevuto 6 dosi Pfizer: «Tanto dolore, ho paura» -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer

Anche l'Agenzia europea per il farmaco (Ema) sta studiando questa estensione delper gli adolescenti. Red - Cel 11 - 05 - 21 08:05:20 (0114)SAN 5 NNNNPer quanto riguarda il coronavirus, la Food and Drug Administration ha approvato ieri l'uso in emergenza deldi(+0,7%) e BioNTech sui ragazzi tra i 12 e i 15 anni. L'approvazione ...Scorte Pfizer quasi esaurite in alcune regioni, e dosi AstraZeneca ferme in freezer o comunque insufficienti. La campagna vaccinale italiana è ancora una volta in attesa di nuove consegne ...'Se avessimo più vaccini – concorda il governatore della Lombardia, Attilio Fontana – potremmo chiudere la campagna anticipatamente' Che preoccupa chi si aspettava di puntare alle 600mila dosi e oltre ...