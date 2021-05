Un padre | trama | cast e data

Leggi su solodonna

(Di martedì 11 maggio 2021) Unè uno dei nuovi titoli in arrivo su Netflix e che, ovviamente, non possiamo non sottoporre alla vostra attenzione; una commedia dalle tinte tragicomiche che vede Kevin Hart nei panni di unsingle che chiede aiuto su come essere un genitore ad un gruppo di donne; in uscita il prossimo mese, scopriamo insieme la, ile la. “Sono un genitore e non ho idea Articolo completo: dal blog SoloDonna