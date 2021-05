Turismo: dopo 3 giorni di b2b, a Bit digital edition testimone ai viaggiatori (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Labitalia) - Quasi 7mila appuntamenti di business prenotati in videochat, che hanno fatto incontrare l'offerta di circa 1.600 tra espositori e co-espositori con la domanda di oltre 600 buyer. Positivo anche il riscontro sui social: 758 mila le impression totali, 104 mila le visualizzazioni video e 13 mila quelle delle storie. Questo il bilancio del 'primo tempo' di Bit digital edition, l'innovativa evoluzione digitale della Borsa internazionale del Turismo che vede concludere oggi le prime tre giornate riservate agli operatori. In pochi giorni la piattaforma Expo Plaza, l'area espositiva digitale che è stata popolata dagli espositori con più di 1.800 stories e arricchite da contenuti multimediali e non. Ma non è tutto: perché da domani, mercoledì 12, fino a venerdì 14 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Labitalia) - Quasi 7mila appuntamenti di business prenotati in videochat, che hanno fatto incontrare l'offerta di circa 1.600 tra espositori e co-espositori con la domanda di oltre 600 buyer. Positivo anche il riscontro sui social: 758 mila le impression totali, 104 mila le visualizzazioni video e 13 mila quelle delle storie. Questo il bilancio del 'primo tempo' di Bit, l'innovativa evoluzionee della Borsa internazionale delche vede concludere oggi le prime tre giornate riservate agli operatori. In pochila piattaforma Expo Plaza, l'area espositivae che è stata popolata dagli espositori con più di 1.800 stories e arricchite da contenuti multimediali e non. Ma non è tutto: perché da domani, mercoledì 12, fino a venerdì 14 ...

