Tuffi | Europei 2021 | Elena Bertocchi è d’oro dal metro Bronzo per Chiara Pellacani

(Di martedì 11 maggio 2021)torna sul trono d’Europa dal. Terzo titolo continentale della carriera per la lombarda, che ha vinto la medagliaaglidi Budapest, precedendo la svizzera Michelle Heimberg e la connazionale, al suo primo podio individuale. Una gara entusiasmante e che si è decisa solamente all’ultimo tuffo, dove ha prevalso la maggior esperienza di, che si è imposta per pochi punti sulle due rivali.ha chiuso con un punteggio totale di 259.90 e, come detto, a fare la differenza è stato lo strepitoso uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo finale da 58.50.è sempre stata ad inseguire per tutta la gara, tenendo comunque una buona regolarità. Ottimo ...

ItaliaTeam_it : ? #ItaliaTeam sul podio! ? Agli Europei di Budapest argento nel team event di tuffi con Chiara Pellacani, Andreas… - Eurosport_IT : Grandissima doppietta nel trampolino da 1 m agli #Europei di Budapest: oro a Elena #Bertocchi, bronzo a Chiara…

... nuoto sincronizzato e, andiamo dunque a scoprire qual è il medagliere costantemente aggiornato al termine di ogni finale. ITALIANI IN GARA DI OGGI I RISULTATI GARA PER GARA MEDAGLIERE...Secondo oro ottenuto dall' Ucraina dopo quello ottenuto nel nuoto artistico: la coppia formata da Bailo e Sereda (325.68) si è infatti imposta nel syncro dai 10 metri aglidi Budapest 2021. Alle loro spalle ha concluso per l'argento la coppia britannica composta da Williams e Spendolini - Sireix, mentre il bronzo è andato ai russi Beliaeva e Minibaev (302.58). ...Elena Bertocchi torna sul trono d'Europa dal metro. Terzo titolo continentale della carriera per la lombarda, che ha vinto la medaglia d'oro agli Europei di Budapest, precedendo la svizzera Michelle H ...Tuffi, Europei Budapest 2021: Elena Bertocchi d'oro nel trampolino 1m, bronzo per Chiara Pellacani. Italia in testa al medagliere ...