Trevisan-Shvedova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali d'Italia 2021 (Di martedì 11 maggio 2021) Martina Trevisan è opposta a Yaroslava Shvedova in occasione del primo turno degli Internazionali BNL d'Italia 2021. La toscana affronta la giocatrice kazaka che vinto solamente un match quest'anno e a inizio 2021 ha ceduto alla classe 1997 Bianca Turati nell'Abu Dhabi Open. Si preannuncia una sfida in discesa per l'azzurra. IL TABELLONE IL MONTEPREMI I RISULTATI GIORNO PER GIORNO La contesa andrà a disputarsi martedì 11 maggio, come primo match sul Centrale a partire dalle 10.00. La diretta televisiva sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming fruibile per gli abbonati mediante il sito ufficiale dell'emittente menzionata. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale dedicati ai ...

